Обсяги експорту українського вина сягнули 36 млн доларів

"Минулого року українське вино було експортовано на суму близько 36 млн дол., а імпортовано з інших країн на суму понад 100 млн дол.", - зазначила вона.

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За словами Трофімцевої, трьома головними складовими успіху галузі виноробства є: розвиток внутрішнього ринку, розумне регулювання ринку зі спрощенням умов ведення бізнесу, потужний маркетинг та просування українського вина за кордоном. Також, є відповідальна позиція виробників щодо якості свого продукту, додала заступник міністра.

"В України є всі передумови бути серед провідних виробників та експортерів вина у світі. Сьогодні у нас є 43,5 тис. га виноградників та 100 підприємств, що виробляють вино. Потрібно робити все для того, щоб ці цифри збільшувались, виробництво масштабувалось, і, відповідно, зростала якість продукції при конкурентній ціні", - підкреслила заступник міністра.

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Також Трофімцева нагадала, що уряд зробив низку кроків на зустріч виноградарям та виноробам. Йдеться, зокрема, про спрощення процедури отримання ліцензій на виробництво виноробної продукції, запровадження програм державної підтримки виноградарства та запровадження нормативно-правових вимог щодо використання української сировини при виробництві ординарних коньяків.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, українці потроху змінюють свої алкогольні смаки, і вино стає все більш популярним серед вітчизняних споживачів.