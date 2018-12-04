В ЄС експорт вина перевищує імпорт майже в два рази
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У 2017 році експорт вина державами-членами ЄС становив 21,9 млрд євро, передає УНН з посиланням на дані Євростату.
Найбільшими імпортерами європейського вина стали США (32% експорту з ЄС), Китай (10%), Швейцарія (9%), Канада (8%), Японія і Гонконг (7%). У ці країни найбільше вина було відправлено з Франції (41% всього експорту), Італії (27%) та Іспанії (13%).
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У той же час, в минулому році імпорт вина державами-членами ЄС становив 12,9 млрд євро.
"У 2017 році ЄС імпортувала тільки 20% вина з країн, що не входять в ЄС", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, мова йде про Чилі (22% імпорту з ЄС), Австралії (17%), США (16%), Новій Зеландії (14%) і Південної Африки (14%).
Як писав УНН, Україна істотно наростила обсяги експорту свого вина.
Також нагадаємо, за даними опитування "Коктебель", українці надають перевагу напівсолодкому вину, в той час, як європейці частіше надають перевагу сухим виноградним напоям.