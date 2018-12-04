В ЕС экспорт вина превышает импорт почти в два раза
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В 2017 году экспорт вина государствами-членами ЕС составил 21,9 млрд. евро, передает УНН со ссылкой на данные Евростата.
Крупнейшими импортерами европейского вина стали США (32% экспорта из ЕС), Китай (10%), Швейцария (9%), Канада (8%), Япония и Гонконг (7%). В эти страны больше всего вина было отправлено из Франции (41% всего экспорта), Италии (27%) и Испании (13%).
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В то же время, в прошлом году импорт вина государствами-членами ЕС составил 12,9 млрд евро.
"В 2017 году ЕС импортировала только 20% вина из стран, не входящих в ЕС", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о Чили (22% импорта из ЕС), Австралии (17 %), США (16%), Новой Зеландии (14%) и Южной Африки (14%).
Как писал УНН, Украина существенно нарастила объемы экспорта своего вина.
Также напомним, по данным опроса "Коктебель", украинцы предпочитают полусладкое вино, в то время, как европейцы чаще отдают предпочтения сухим виноградным напиткам.