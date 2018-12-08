Италия снова первая среди поставщиков вина в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В январе-ноябре текущего года Украина импортировала вина и сусла виноградного на общую сумму 113 млн долл. Такие данные приводит Государственная фискальная служба, передает УНН.
Основным поставщиком вина в Украину остается Италия. Так, из этой страны было импортировано вина виноградного на 32 млн долл.
Второе место занимает Грузия с показателем 18 млн долл.
Франция занимает третье место. Импорт французского вина, по итогам 11 месяцев 2018 года, составил 17,2 млн долл.
В то же время, на экспорт с начала года было отправлено украинского вина на 38 млн долл.
Как писал УНН, в ЕС экспорт вина превышает импорт почти в два раза.
Украина тем временем тоже существенно нарастила объемы экспорта своего вина за границу.
Отметим, что по данным опроса "Коктебель", украинцы предпочитают полусладкое вино, в то время, как европейцы чаще предпочитают сухие виноградные напитки.