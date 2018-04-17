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Італія стала основним постачальником вина в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У січні-березні поточного року Україна імпортувала вина і сусла виноградного на загальну суму 25,8 млн дол. Такі дані наводить Державна фіскальна служба, передає УНН.

Італія стала основним постачальником вина в Україну

При цьому, основним імпортером вина в Україні, за даними ДФС, є Італія. З цієї країни було імпортовано вина виноградного на 7,6 млн дол.

Друге місце в списку країн-імпортерів вина в Україну посідає Франція. З Франції в січні-березні поточного року було імпортовано вина на загальну суму 4,1 млн дол.

Грузія посідає третє місце в списку найбільших країн-імпортерів вина в Україну. Імпорт вина з Грузії за підсумками трьох місяців 2018 року становив 3,8 млн дол.

Також наголошується, що за І квартал поточного року Україна поставила на експорт вина виноградного на 13,9 млн дол.

Як писав УНН, вино є одним з найулюбленіших напоїв "сильних світу цього". Зокрема, саме вину свої переваги віддають президент Франції Макрон, попередній президент США Обама і королева Великої Британії - Єлизавета II.

Українці, тим часом, теж стали частіше вживати вино. Якість же вітчизняних напоїв не поступається чилійським і аргентинським, запевняють фахівці.

Відзначимо, що українські виробники вина мають хороший потенціал для виходу на міжнародні ринки. Для цього, за словами учасників ринку, їм потрібна стабільна податкова політика і хоча б мінімальна підтримка з боку держави.

А вже сьогодні українське вино Мадера від бренду Коктебель потрапило в рейтинг кращих вин світу.

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