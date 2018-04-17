Италия стала основным поставщиком вина в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В январе-марте текущего года Украина импортировала вина и сусла виноградного на общую сумму 25,8 млн долл. Такие данные приводит Государственная фискальная служба, передает УНН.
При этом, основным импортером вина в Украине, по данным ГФС, является Италия. Из этой страны было импортировано вина виноградного на 7,6 млн долл.
Второе место в списке стран-импортеров вина в Украину занимает Франция. Из Франции в январе-марте текущего года было импортировано вина на общую сумму 4,1 млн долл.
Грузия занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров вина в Украину. Импорт вина из Грузии по итогам трех месяцев 2018 года составил 3,8 млн долл.
Также отмечается, что за І квартал текущего года Украина поставила на экспорт вина виноградного на 13,9 млн долл.
Как писал УНН, вино является одним из самых любимых напитков “сильных мира сего”. В частности, именно вину свои предпочтения отдают президент Франции Макрон, предыдущий президент США Обама и королева Великобритании — Елизавета II.
Украинцы, тем временем, тоже стали чаще употреблять вино. Качество же отечественных напитков не уступает чилийским и аргентинским, уверяют специалисты.
Отметим, что украинские производители вина имеют хороший потенциал для выхода на международные рынки. Для этого, по словам участников рынка, им нужна стабильная налоговая политика и хотя бы минимальная поддержка со стороны государства.
А уже сегодня украинское вино Мадера от бренда Коктебель попало в рейтинг лучших вин мира.