В Італії продовжили заборону на в'їзд для українських туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Італії до березня продовжило заборону на в'їзд для туристів з України. Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Італії.
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України немає в оновленому переліку країн категорії D, громадяни яких можуть відвідувати територію Італії з будь-якою метою.
Це означає, що з 1 лютого до 15 березня 2022 року Україна буде в категорії E, для якої в'їзд з туристичною метою заборонений навіть за наявності щеплень проти COVID-19.
Потрапити в Італію зможуть українці, які:
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- мають посвідку на проживання в Італії;
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- в'їжджають для лікування, офіційного працевлаштування або навчання;
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- мають близькі стосунки з громадянами ЄС.
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Нагадаємо
Міжнародна правозахисна група Amnesty International закликала Італію послабити жорсткі COVID-обмеження, щоб уникнути дискримінації щодо нещеплених людей.