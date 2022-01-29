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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 74315 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

В Італії продовжили заборону на в'їзд для українських туристів

В Італії продовжили заборону на в'їзд для українських туристів

Київ • УНН

 • 26837 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Італії до березня продовжило заборону на в'їзд для туристів з України. Про це повідомляє УНН із посиланням на МЗС Італії.

Деталі

України немає в оновленому переліку країн категорії D, громадяни яких можуть відвідувати територію Італії з будь-якою метою.

Це означає, що з 1 лютого до 15 березня 2022 року Україна буде в категорії E, для якої в'їзд з туристичною метою заборонений навіть за наявності щеплень проти COVID-19.

Потрапити в Італію зможуть українці, які:

  • мають посвідку на проживання в Італії;
  • в'їжджають для лікування, офіційного працевлаштування або навчання;
  • мають близькі стосунки з громадянами ЄС.

Нагадаємо

Міжнародна правозахисна група Amnesty International закликала Італію послабити жорсткі COVID-обмеження, щоб уникнути дискримінації щодо нещеплених людей.

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