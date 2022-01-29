В Італії продовжили заборону на в'їзд для українських туристів

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України немає в оновленому переліку країн категорії D, громадяни яких можуть відвідувати територію Італії з будь-якою метою.

Це означає, що з 1 лютого до 15 березня 2022 року Україна буде в категорії E, для якої в'їзд з туристичною метою заборонений навіть за наявності щеплень проти COVID-19.

Потрапити в Італію зможуть українці, які:



мають посвідку на проживання в Італії;



в'їжджають для лікування, офіційного працевлаштування або навчання;



мають близькі стосунки з громадянами ЄС.



Нагадаємо

Міжнародна правозахисна група Amnesty International закликала Італію послабити жорсткі COVID-обмеження, щоб уникнути дискримінації щодо нещеплених людей.