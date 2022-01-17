Amnesty International закликала Італію послабити COVID-обмеження

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 8184 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 55317 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 127378 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 191488 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 186585 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 208612 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196152 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151576 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152771 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173165 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 134038 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 175944 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 113280 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 66845 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 40077 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 466177 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 308703 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 371841 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 483949 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 728904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 113280 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 175945 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123936 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159120 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182421 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Amnesty International закликала Італію послабити COVID-обмеження

Amnesty International закликала Італію послабити COVID-обмеження

Київ • УНН

 • 20932 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Міжнародна правозахисна група Amnesty International закликала Італію змінити жорсткі обмеження для боротьби з COVID-19, щоб уникнути дискримінації щодо нещеплених людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зокрема, італійський уряд зробив обов'язковою вакцинацію для громадян віком від 50 років. Без COVID-сертифіката громадяни країни не зможуть користуватися громадським транспортом та іншими послугами.

Внаслідок цього Amnesty International попросила надати альтернативні заходи, зокрема використання масок та тестування на COVID-19, щоб дати змогу невакцинованому населенню і далі ходити на роботу та користуватися громадським транспортом “без дискримінації”.

Згідно з правилами, які будуть чинними до 15 червня, носіння масок та наявність негативного тесту на COVID-19 недостатньо для доступу до громадського транспорту або до робочих місць для людей віком від 50 років.

Місцеве відділення Amnesty International Italia заявило, що обов'язкова вакцинація може бути виправданою, але має бути обмежена за часом.

Цитата

"Уряд має продовжувати забезпечувати все населення рівними правами на користування такими послугами, як право на освіту, роботу та медичне обслуговування, особливо щодо пацієнтів без сертифікату про вакцинацію, яким потрібна термінова операція", - йдеться у заяві.

Додамо

5 січня стало відомо, що Італія має намір зробити вакцинацію COVID-19 обов'язковою для людей віком від 50 років, щоб послабити тиск на службу охорони здоров'я та знизити смертність від коронавірусу.

Згідно з проектом, цей захід набуде чинності 15 лютого і діятиме до 15 червня. Італія стане однією з небагатьох європейських країн, які зробили аналогічні кроки.

Ті, хто порушує правило, ризикують отримати штраф у розмірі від 600 до 1500 євро (1697,85 доларів).

Крім того, уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі вже зробив вакцинацію обов'язковою для вчителів та медичних працівників, і з жовтня минулого року всі працівники мали пройти вакцинацію або показати негативний результат перед виходом на робоче місце.

Через відмову людину можуть усунути з роботи без збереження заробітної плати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84