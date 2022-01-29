В Италии продлили запрет на въезд для украинских туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Министерство иностранных дел Италии до марта продлило запрет на въезд для туристов из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Италии.
Детали
Украины нет в обновленном перечне стран категории D, граждане которых могут посещать территорию Италии в любых целях.
Это означает, что с 1 февраля по 15 марта 2022 Украина будет в категории E, для которой въезд с туристической целью запрещен даже при наличии прививок от COVID-19.
Попасть в Италию смогут украинцы, которые:
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- имеют вид на жительство в Италии;
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- въезжают для лечения, официального трудоустройства или учебы;
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- имеют близкие отношения с гражданами ЕС.
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Напомним
Международная правозащитная группа Amnesty International призвала Италию ослабить жесткие ограничения, чтобы избежать дискриминации в отношении непривитых людей.