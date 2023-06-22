ISW: ЗСУ успішно створюють умови для головного удару контрнаступу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. ЗСУ, ймовірно, успішно створюють умови для основного удару, попри повільніший, ніж очікувалося, темп українського контрнаступу. Про це пише Інститут вивчення війни, передає УНН.
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Влада України давно дала зрозуміти, що контрнаступ ЗСУ буде серією поступових і послідовних наступальних дій, а зовсім недавно висловили спостереження, що поточні операції не є основним напрямом планування контрнаступу України.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що недоцільно вимірювати успіх військових дій "тільки кілометрами чи кількістю звільнених населених пунктів".
Експерти ISW зазначають, що нинішні дії українських військ можуть мати різні цілі. ЗСУ можуть провести кілька наступальних операцій на всьому театрі воєнних дій, щоб поступово виснажити окупантів та створити умови для майбутнього головного удару. Аналітики наголошують, що втрати неминучі з обох боків, але ретельне оперативне планування українського командування, ймовірно, спрямоване на те, щоб пом'якшити та збалансувати ці умови контрнаступу.
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