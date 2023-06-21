Фронт. Жорсткі бої: Зеленський про ситуацію на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Збройні сили України успішно знищують окупантів на півдні Україні та на Донеччині. Зафіксовано просування вперед. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УНН.
Цитата
"Фронт. Жорстокі бої. Південь - знищуємо ворога. Донецька область - знищуємо ворога. Куп'янський напрямок - що б там не планували російські терористи, знищимо ворога. На півдні є наш рух уперед. Дякую, воїни! На сході - тримаємо оборону", - сказав глава України.
Доповнення
Також Зеленський наголосив, що особисто вдячний за кожен збитий російський вертоліт.
“Кожне таке збиття – важливе”, - зауважив Президент.
Нагадаємо
Військові Збройних сил України збили російський вертоліт Мі-24.