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Фронт. Жесткие бои: Зеленский о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 693790 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Вооруженные силы Украины успешно уничтожают оккупантов на юге Украины и в Донецкой области. Зафиксировано продвижение вперед. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, пишет УНН.

Фронт. Жесткие бои: Зеленский о ситуации на фронте

Цитата 

"Фронт. Жестокие бои. Юг - уничтожаем врага. Донецкая область - уничтожаем врага. Купянское направление - что бы там ни планировали российские террористы, уничтожим врага. На юге есть наше движение вперед. Спасибо, воины! На востоке - держим оборону", - сказал глава Украины.

Дополнение 

Также Зеленский отметил, что лично благодарен за каждый сбитый российский вертолет. 

“Каждое такое сбитие – важно”, - отметил Президент. 

Напомним

Военные Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет Ми-24.

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