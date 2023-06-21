Фронт. Жесткие бои: Зеленский о ситуации на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Вооруженные силы Украины успешно уничтожают оккупантов на юге Украины и в Донецкой области. Зафиксировано продвижение вперед. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, пишет УНН.
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"Фронт. Жестокие бои. Юг - уничтожаем врага. Донецкая область - уничтожаем врага. Купянское направление - что бы там ни планировали российские террористы, уничтожим врага. На юге есть наше движение вперед. Спасибо, воины! На востоке - держим оборону", - сказал глава Украины.
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Также Зеленский отметил, что лично благодарен за каждый сбитый российский вертолет.
“Каждое такое сбитие – важно”, - отметил Президент.
Напомним
Военные Вооруженных сил Украины сбили российский вертолет Ми-24.