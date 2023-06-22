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ISW: ВСУ успешно создают условия для главного удара контрнаступления

Киев • УНН

 • 2594002 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. ВСУ, вероятно, успешно создают условия для основного удара, несмотря на более медленный, чем ожидалось, темп украинского контрнаступления. Об этом пишет Институт изучения войны, передает УНН.

ISW: ВСУ успешно создают условия для главного удара контрнаступления

Детали

Власти Украины давно дали понять, что контрнаступление ВСУ будет серией постепенных и последовательных наступательных действий, а совсем недавно высказали наблюдение, что текущие операции не являются основным направлением планирования контрнаступления Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что нецелесообразно измерять успех военных действий "только километрами или количеством освобожденных населенных пунктов".

Эксперты ISW отмечают, что нынешние действия украинских войск могут иметь разные цели. ВСУ могут провести несколько наступательных операций на всем театре военных действий, чтобы постепенно истощить оккупантов и создать условия для будущего главного удара. Аналитики отмечают, что потери неизбежны с обеих сторон, но тщательное оперативное планирование украинского командования, вероятно, направлено на то, чтобы смягчить и сбалансировать эти условия контрнаступления.

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