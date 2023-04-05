ISW: рф чинить тиск на білорусь під гаслом захисту союзної держави
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На зустрічі російського диктатора володимира путіна та президента білорусі олександра лукашенка, яка відбудеться 5 та 6 квітня, кремль може чинити тиск на рб для отримання більших інтеграційних поступок під гаслом захисту союзної держави. Про це повідомили у Інституті вивчення війни, передає УНН.
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Аналітики ISW зазначають, що, ймовірно, кремль, спробує примусити білорусь до подальшої інтеграції в рамках співпраці Союзних держав. Це може відбутися на зустрічі президента рф володимира путіна та президента білорусі олександра лукашенка в москві, яка проходитиме 5 та 6 квітня.
У Інституті вивчення війни зауважили, що 4 квітня путін та лукашенко зустрінуться для приватних двосторонніх переговорів, а 6 квітня візьмуть участь у засіданні вищої державної ради союзної держави в москві 6 квітня.
У кремлі заявили, що на засіданні вищої державної ради союзної держави буде розглянуто питання реалізації договору про створення союзної держави через 28 різних програм з 2021 по 2023 рік. Ймовірно, це пакет з 28 інтеграційних дорожніх карт, які лукашенко ратифікував у листопаді 2021 року, думають аналітики ISW.
У ISW додали: "Кремль заявив, що російські та білоруські чиновники також планують узгодити інші невизначені "практичні питання подальшої інтеграції", можливо, у сфері обміну розвідданими, оскільки директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін зустрівся з Лукашенком у Мінську та обговорив російсько-білоруський обмін розвідданими 4 квітня".
"Кремль може чинити тиск на Білорусь для отримання більших інтеграційних поступок під гаслом захисту Союзної держави від заявлених західних військових та/або терористичних загроз", — підкреслили у ISW.
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