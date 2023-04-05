ISW: рф оказывает давление на беларусь под лозунгом защиты союзного государства
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На встрече российского диктатора владимира путина и президента беларуси александра лукашенко, которая состоится 5 и 6 апреля, кремль может оказать давление на рб для получения больших интеграционных уступок под лозунгом защиты союзного государства. Об этом сообщили в Институте изучения войны, передает УНН.
Детали
Аналитики ISW отмечают, что, вероятно, кремль попытается принудить беларусь к дальнейшей интеграции в рамках сотрудничества союзных государств. Это может произойти на встрече президента рф владимира путина и президента беларуси александра лукашенко в москве, которая пройдет 5 и 6 апреля.
В Институте изучения войны отметили, что 4 апреля путин и лукашенко встретятся для частных двусторонних переговоров, а 6 апреля примут участие в заседании высшего государственного совета союзного государства в москве 6 апреля.
В Кремле заявили, что на заседании высшего государственного совета союзного государства будет рассмотрен вопрос реализации договора о создании союзного государства через 28 различных программ с 2021 по 2023 год. Вероятно, это пакет из 28 интеграционных дорожных карт, которые лукашенко ратифицировал в ноябре 2021 года, думают аналитики ISW.
В ISW добавили: "Кремль заявил, что российские и белорусские чиновники также планируют согласовать другие неопределенные "практические вопросы дальнейшей интеграции", возможно, в сфере обмена разведданными, поскольку директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с Лукашенко в Минске и обсудил российско-белорусский обмен разведданными 4 апреля".
"Кремль может оказывать давление на Беларусь для получения больших интеграционных уступок под лозунгом защиты Союзного государства от заявленных западных военных и/или террористических угроз", — подчеркнули в ISW.
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