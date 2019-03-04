Іспанський новачок "Динамо" перенесе операцію на плечі

Іспанський форвард заявив, що йому знадобиться операція після травми плеча.

“Найгірші прогнози підтвердилися, і мені доведеться пройти операцію після травми плеча. Це найсумніше, що могло статись, враховуючи, який прекрасний період був у мене з командою. Але що є, то є, я повинен дивитися вперед. Заздалегідь дякую за підтримку”, — сказано в Instagram спортсмена.

Примітно, що після переходу з “Віллем ІІ” Соль відзначився двома голами в чотирьох зустрічах у складі “Динамо”.

Нагадаємо, що новачок “біло-синіх” отримав пошкодження у крайньому поєдинку туру УПЛ із “Десною”.