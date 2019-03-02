Нападник Соль травмувався у переможному матчі "Динамо" над "Десною"

У середині дебютного тайму відбулося перше взяття воріт. Після подачі з кутового м'яч пострибав у чужий штрафній і опинився біля Томаша Кендзьора. Поляк відправив ігровий снаряд у нижній кут. До перерви чернігівці зуміли забити, але гол не був зарахований через офсайд.

Подвоїв результат Віталій Буяльський, який відгукнувся на простріл від Кендзьора на 68 хвилині. Через кілька хвилин Циганков зі штрафного поцілив у стійку воріт "Десни". У заключні 10 хвилин господарі зуміли відквитати один м'яч зусиллями Картушова, на більше їх не вистачило – 1:2.

Примітно, що матч не зумів дограти зірковий новачок "біло-синіх" Фран Соль, який за допомогою лікарів покинув поле ще до перерви.

Додамо також, у киян тепер стало 44 очки в таблиці, "Десна" залишилась із 27-ма.

Нагадаємо, двома матчами стартуватиме 20-й тур УПЛ.