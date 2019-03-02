Нападающий Соль травмировался в победном матче "Динамо" над "Десной"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В очередном, 20-м туре УПЛ киевское "Динамо" в гостях встретилось с черниговской "Десной", передает корреспондент УНН.
В середине дебютного тайма состоялось первое взятие ворот. После подачи с углового мяч поскакал в чужую штрафную и оказался у Томаша Кендзера. Поляк отправил игровой снаряд в нижний угол. До перерыва черниговцы сумели забить, но гол не был засчитан из-за офсайда.
Удвоил результат Виталий Буяльский, который откликнулся на прострел от Кендзера на 68 минуте. Через несколько минут Цыганков со штрафного попал в штангу ворот "Десны". В заключительные 10 минут хозяева сумели отквитать один мяч усилиями Картушова, на большее их не хватило - 1:2.
Примечательно, что матч не сумел доиграть звездный новичок "бело-синих" Фран Соль, который с помощью врачей покинул поле еще до перерыва.
Добавим также, у киевлян теперь стало 44 очка в таблице, "Десна" осталась с 27-ю.
Напомним, двумя матчами стартует 20-й тур УПЛ.