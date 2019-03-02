Двома матчами стартуватиме 20-й тур УПЛ

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Поєдинками за участю лідерів УПЛ розпочнеться перший ігровий день в рамках 20-го туру чемпіонату, повідомляє УНН.

У першій грі туру "Динамо" на домашній арені о 14:00 за участі арбітра Ярослава Козика розпочне боротьбу за три очки проти середняка турнірної таблиці чернігівської "Десни".

У поточному чемпіонаті з 23 вересня, якраз із матчу проти "Десни", "динамівці" обходяться без нічиїх протягом 12-ти ігор: 9 перемог і 3 поразки. "Десна" з 2 вересня на своєму полі внічию в УПЛ не грає - 6 матчів (по 3 перемоги та поразки).

З 25 лютого 2018 року гольова гостьова серія "Динамо" триває в УПЛ 15 ігор — 24 забиті м’ячі. Крім того ворота "Динамо" залишаються "сухими" у чемпіонаті з 25 листопада впродовж 303-х хвилин.

В іншому протистоянні суботи "Чорноморець" в рідних стінах прийматиме лідера змагань "Шахтар".

"Шахтар" не пропускає голи від одеського клубу з 9 квітня 2017 року протягом 382-х хвилин, а гольова серія Жуніора Мораеса триває в УПЛ 3 гри - 4 м’ячі.

Натомість безвиграшна домашня серія "моряків" проти "гірників" з 12 травня 2005 року триває в чемпіонатах 14 ігор: 4 нічиї та 10 поразок.

Примітно, що "Чорноморець" ще жодного разу не перемагав в чемпіонатах при арбітру Ігорю Пасхалу (7 матчів).

Додамо, що "Шахтар" при Паулу Фонсеці може здобути 90-ту перемогу у всіх турнірах.

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