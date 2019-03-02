Двумя матчами стартует 20-й тур УПЛ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 2938 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 31570 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118260 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121433 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123754 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122181 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153847 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117303 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141253 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145165 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Двумя матчами стартует 20-й тур УПЛ

Двумя матчами стартует 20-й тур УПЛ

Киев  •  УНН

 • 9251 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Поединками с участием лидеров УПЛ начнется первый игровой день в рамках 20-го тура чемпионата, сообщает УНН.

В первой игре тура “Динамо” на домашней арене в 14:00 при участии арбитра Ярослава Козика начнет борьбу за три очка против середняка турнирной таблицы черниговской “Десны”.

В текущем чемпионате с 23 сентября, как раз с матча против “Десны”, “динамовцы” обходятся без ничьих в течение 12-ти игр: 9 побед и 3 поражения. “Десна” с 2 сентября на своем поле вничью в УПЛ не играет — 6 матчей (по 3 победы и поражения).

С 25 февраля 2018 голевая гостевая серия “Динамо” продолжается в УПЛ 15 игр — 24 забитых мяча. Кроме того ворота “Динамо” остаются “сухими” в чемпионате с 25 ноября в течение 303-х минут.

В другом противостоянии субботы “Черноморец” в родных стенах примет лидера соревнований “Шахтер”.

“Шахтер” не пропускает голов от одесского клуба с 9 апреля 2017 в течение 382-х минут, а голевая серия Жуниора Мораеса продолжается в УПЛ 3 игры — 4 мяча.

Зато безвыигрышная домашняя серия “моряков” против “горняков” с 12 мая 2005 продолжается в чемпионатах 14 игр: 4 ничьи и 10 поражений.

Примечательно, что “Черноморец” еще ни разу не побеждал в чемпионатах при арбитру Игорю пасхалий (7 матчей).

Добавим, что “Шахтер” при Паулу Фонсеци может получить 90-ю победу во всех турнирах.

Украинские Национальные Новости

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