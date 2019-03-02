Двумя матчами стартует 20-й тур УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Поединками с участием лидеров УПЛ начнется первый игровой день в рамках 20-го тура чемпионата, сообщает УНН.
В первой игре тура “Динамо” на домашней арене в 14:00 при участии арбитра Ярослава Козика начнет борьбу за три очка против середняка турнирной таблицы черниговской “Десны”.
В текущем чемпионате с 23 сентября, как раз с матча против “Десны”, “динамовцы” обходятся без ничьих в течение 12-ти игр: 9 побед и 3 поражения. “Десна” с 2 сентября на своем поле вничью в УПЛ не играет — 6 матчей (по 3 победы и поражения).
С 25 февраля 2018 голевая гостевая серия “Динамо” продолжается в УПЛ 15 игр — 24 забитых мяча. Кроме того ворота “Динамо” остаются “сухими” в чемпионате с 25 ноября в течение 303-х минут.
В другом противостоянии субботы “Черноморец” в родных стенах примет лидера соревнований “Шахтер”.
“Шахтер” не пропускает голов от одесского клуба с 9 апреля 2017 в течение 382-х минут, а голевая серия Жуниора Мораеса продолжается в УПЛ 3 игры — 4 мяча.
Зато безвыигрышная домашняя серия “моряков” против “горняков” с 12 мая 2005 продолжается в чемпионатах 14 игр: 4 ничьи и 10 поражений.
Примечательно, что “Черноморец” еще ни разу не побеждал в чемпионатах при арбитру Игорю пасхалий (7 матчей).
Добавим, что “Шахтер” при Паулу Фонсеци может получить 90-ю победу во всех турнирах.