Испанский новичок "Динамо" перенесет операцию на плече
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Стали известны новые подробности степени тяжести полученной травмы испанским нападающим киевского “Динамо” Франом Солем, сообщает УНН со ссылкой на Instagram футболиста.
Испанский форвард заявил, что ему понадобится операция после травмы плеча.
“Худшие прогнозы подтвердились, и мне придется пройти операцию после травмы плеча. Это самое печальное, что могло произойти, учитывая, какой прекрасный период был у меня с командой. Но что есть, то есть, я должен смотреть вперед. Заранее спасибо за поддержку”, — сказано в Instagram спортсмена.
Примечательно, что после перехода из “Виллем II” Соль отметился двумя голами в четырех встречах в составе “Динамо”.
Напомним, что новичок “бело-синих” получил повреждение в последнем поединке тура УПЛ с “Десной”.