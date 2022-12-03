Іспанська поліція встановила місто, з якого надсилали листи з вибухівкою — Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Іспанська поліція заявила, що шість бомб з листами, відправлених останніми днями за відомими цілями, були відправлені з північного міста Вальядолід.
Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
Деталі
Пристрої були відправлені у такі місця: посольство України в Мадриді, урядові установи, супутникова компанія Європейського Союзу та посольство США в період з 24 листопада по 2 грудня.
Більшість із них було знешкоджено, хоча співробітник посольства України отримав легкі поранення внаслідок займання одного з пристроїв.
Ніхто не був ідентифікований як відправник пакетів, сказав джерело, яке попросило не називати його імені для обговорення розслідування.
Нагадаємо
Станом на вечір 2 грудня зафіксовано понад 18 випадків загроз українським дипломатам у 12 країнах світу.