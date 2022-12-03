Іспанська поліція встановила місто, з якого надсилали листи з вибухівкою — Reuters

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Пристрої були відправлені у такі місця: посольство України в Мадриді, урядові установи, супутникова компанія Європейського Союзу та посольство США в період з 24 листопада по 2 грудня.

Більшість із них було знешкоджено, хоча співробітник посольства України отримав легкі поранення внаслідок займання одного з пристроїв.

Ніхто не був ідентифікований як відправник пакетів, сказав джерело, яке попросило не називати його імені для обговорення розслідування.

Нагадаємо

Станом на вечір 2 грудня зафіксовано понад 18 випадків загроз українським дипломатам у 12 країнах світу.