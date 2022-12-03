Испанская полиция установила город, из которого присылали письма со взрывчаткой - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Испанская полиция заявила, что шесть бомб с письмами, отправленных в последние дни по известным целям, были отправлены из северного города Вальядолид.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Устройства были отправлены в такие места: посольство Украины в Мадриде, правительственные учреждения, спутниковая компания Европейского Союза и посольство США в период с 24 ноября по 2 декабря.
Большинство из них были обезврежены, хотя сотрудник посольства Украины получил легкие ранения в результате возгорания одного из устройств.
Никто не был идентифицирован как отправитель пакетов, сказал источник, попросивший не называть его имени для обсуждения расследования.
Напомним
По состоянию на вечер 2 декабря зафиксировано более 18 случаев угроз украинским дипломатам в 12 странах мира.