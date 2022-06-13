Іспанія: зв'язки Алжиру з росією стоять за сваркою з Мадридом

Що передувало

Минулої середи Алжир припинив дію договору про дружбу з Іспанією, укладеного два десятиліття тому.

Цей крок був розцінений як помста після того, як Мадрид виступив на підтримку спроб Марокко зберегти Західну Сахару під своїм правлінням. Алжир підтримує рух за незалежність території. Іспанія була колоніальною державою в Західній Сахарі, доки вона не була анексована Марокко в 1975 році. З того часу сусідні Алжир та Марокко розходяться у думках щодо долі регіону.

Деталі

В інтерв'ю Catalunya Radio Надя Кальвіно сказала, що на нещодавніх зустрічах Міжнародного валютного фонду, які вона очолювала, вона зауважила, що «Алжир дедалі більше стає на бік росії, і тому це (рішення) мене не здивувало».

Після рішення Алжиру Мадрид спробував переконати північноафриканську країну відступити.

"Я сподіваюся, що Алжир перегляне свою позицію та зроблені заяви", - додала Кальвіно.

Представництво Алжиру в Європейському союзі виступило із заявою, в якій йшлося про те, що країна ніколи не припиняла дію договору.

Однак Алжир продовжує блокувати торгівлю. У комюніке МЗС йдеться про «політичні розбіжності двостороннього характеру» між Мадридом та Алжиром.

Доповнення

Іспанію найбільше турбує те, що призупинення договору може вплинути на важливі постачання газу з Алжиру, але і іспанський, і алжирський уряд заявив, що цього не відбудеться. Алжир забезпечує 23% потреби Іспанії у газі.

Іспанія та інші країни блоку з 27 країн намагаються знайти альтернативу російському імпорту енергоносіїв на знак протесту проти війни.

Минулого року Іспанія експортувала товарів до Алжиру на 2 мільярди євро (2,1 мільярда доларів), тоді як її імпорт оцінювався майже у 5 мільярдів євро.