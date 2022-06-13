Испания: связи Алжира с россией стоят за ссорой с Мадридом

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Решение Алжира приостановить действие двустороннего договора о дружбе с Испанией на прошлой неделе не удивительно, поскольку страна все больше приближается к россии, заявила в понедельник министр экономики Испании Надя Кальвино. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Что предшествовало

В прошлую среду Алжир прекратил действие договора о дружбе с Испанией, заключенного два десятилетия назад.

Этот шаг был расценен как месть после того, как Мадрид выступил в поддержку попыток Марокко сохранить Западную Сахару под своим правлением. Алжир поддерживает движение независимости территории. Испания была колониальным государством в Западной Сахаре, пока она не была аннексирована Марокко в 1975 году. С тех пор соседние Алжир и Марокко расходятся во мнениях относительно судьбы региона.

Детали

В интервью Catalunya Radio Надя Кальвино сказала, что на недавних встречах возглавляемого ею Международного валютного фонда она заметила, что «Алжир все больше становится на сторону россии, и поэтому это (решение) меня не удивило».

После решения Алжира Мадрид попытался убедить североафриканскую страну отступить.

"Я надеюсь, что Алжир пересмотрит свою позицию и сделанные заявления", – добавила Кальвино.

Представительство Алжира в Европейском союзе выступило с заявлением, в котором говорилось, что страна никогда не прекращала действие договора.

Однако Алжир продолжает блокировать торговлю. В коммюнике МИДа речь идет о «политических разногласиях двустороннего характера» между Мадридом и Алжиром.

Дополнение

Испанию больше всего беспокоит то, что приостановка договора может повлиять на важные поставки газа из Алжира, но и испанское, и алжирское правительство заявило, что этого не произойдет. Алжир обеспечивает 23% потребности Испании в газе.

Испания и другие страны блока из 27 стран пытаются найти альтернативу российскому импорту энергоносителей в знак протеста против войны.

В прошлом году Испания экспортировала товаров в Алжир на 2 миллиарда евро (2,1 миллиарда долларов), тогда как ее импорт оценивался почти в 5 миллиардов евро.

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