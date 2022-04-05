Іспанія висилає приблизно 25 російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Через воєнні злочини російських окупантів в Україні Іспанія видворяє з Мадрида приблизно 25 дипломатів і співробітників посольства рф. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Ми вирішили видворити російських дипломатів і співробітників російського посольства в Іспанії, які загрожують інтересам і безпеці нашої країни", - сказав Альбарес.
Міністр додав, що видворення стала відповіддю на "жахливі дії, здійснені (армією рф - ред.) в Україні, особливо в Бучі".
Анонімне джерело повідомило журналістам, що російського посла серед дипломатів, яких планують видворити, немає.
Додамо
Після побаченого в Бучі та в інших українських містах, звільнених від рашистських загарбників, Німеччина ухвалила рішення видворити дипломатів з рф.
Слідом за нею відповідне рішення ухвалили Франція та ще три країни ЄС.