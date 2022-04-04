Франція висилає 35 російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Франція ухвалила рішення про висилку 35 російських дипломатичних співробітників, повторивши аналогічні дії, вжиті Німеччиною, повідомило у понеділок Міністерство закордонних справ Франції, передає УНН.
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"Їхні дії суперечать інтересам нашої національної безпеки. Цей крок є частиною європейської ініціативи", — йдеться у заяві міністерства.
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У понеділок Німеччина повідомила, що вишле 40 російських дипломатів, що міністр закордонних справ Анналена Бербок назвала відповіддю на "неймовірну жорстокість", яку Кремль розв'язав в Україні.
Литва у понеділок заявила, що висилає посла Москви через російську агресію в Україні.
По всій Європі спалахнуло обурення вбивствами в місті Буча неподалік столиці, де у вихідні дні десятки тіл були виявлені в братських могилах або розкидані вулицями.
Кремль відкинув звинувачення Заходу у причетності до цього російських сил.