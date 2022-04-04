Посол Литви в Україні повернеться до Києва — МЗС

Цитата

"Російського посла попросили залишити Литву", - написав Ландсбергіс.

"Посол Литви в Україні повертається до Києва. Таке рішення ухвалила сьогодні Литва", - додав він.

Деталі

Російське консульство у портовому місті Клайпеді буде закрито.

"У відповідь на військову агресію росії проти суверенної України та звірства, вчинені російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, у тому числі жахливу бійню в Бучі, уряд Литви прийняв рішення про зниження статусу дипломатичного представництва", - заявило МЗС країни.

"Жорстокість російських окупаційних сил перевершила всі норми цивілізованого світу. Те, що світ бачить у Бучі, на жаль, може бути лише початком. У міру звільнення інших міст ми можемо побачити найжахливіші приклади військових злочинів".