Посол Литвы в Украине вернется в Киев — МИД

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"Русского посла попросили оставить Литву", - написал Ландсбергис.

"Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Такое решение приняла сегодня Литва", - добавил он.

Детали

Российское консульство в портовом городе Клайпеде будет закрыто.

"В ответ на военную агрессию россии против суверенной Украины и зверства, совершенные российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, в том числе ужасную бойню в Буче, правительство Литвы приняло решение о снижении статуса дипломатического представительства", - заявило МИД страны.

"Жестокость русских оккупационных сил превзошла все нормы цивилизованного мира. То, что мир видит в Буче, к сожалению, может быть только началом. По мере освобождения других городов мы можем увидеть самые ужасные примеры военных преступлений".