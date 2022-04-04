Посол Литвы в Украине вернется в Киев — МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис только что объявил, что страна отсылает российского посла в Московию, а посол Литвы в Украине вернутся в Киев, передает УНН.
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"Русского посла попросили оставить Литву", - написал Ландсбергис.
"Посол Литвы в Украине возвращается в Киев. Такое решение приняла сегодня Литва", - добавил он.
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Российское консульство в портовом городе Клайпеде будет закрыто.
"В ответ на военную агрессию россии против суверенной Украины и зверства, совершенные российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, в том числе ужасную бойню в Буче, правительство Литвы приняло решение о снижении статуса дипломатического представительства", - заявило МИД страны.
"Жестокость русских оккупационных сил превзошла все нормы цивилизованного мира. То, что мир видит в Буче, к сожалению, может быть только началом. По мере освобождения других городов мы можем увидеть самые ужасные примеры военных преступлений".