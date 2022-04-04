Німеччина висилає 40 російських дипломатів після побаченого в Бучі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Після побаченого в Бучі та інших українських містах, звільнених від рашистських загарбників, Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини прийняло рішення оголосити персонами нон-грата безліч "дипломатів" з рф, пише УНН.
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"Фотографії з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість російського керівництва і тих, хто слідує за його пропагандою, про прагнення до знищення, яке не знає кордонів. Ми повинні побоюватися подібних картин з багатьох інших місць, окупованих російськими військами в Україні", - заявила федеральний міністр Анналена Бербок.
За її словами, Німеччина повинна протистояти цій нелюдяності "силою нашої свободи і нашої людяності".
"Однак також має бути ясно, що ми повинні відстоювати свою свободу і бути готовими захищати її. Тому сьогодні федеральний уряд вирішив оголосити значну кількість співробітників російського посольства небажаними особами, які кожен день працювали проти нашої свободи і проти згуртованості нашого суспільства тут, в Німеччині. Ваша робота становить загрозу для тих, хто шукає у нас притулку. Більше ми цього терпіти не будемо. Ми повідомили про це російському послу сьогодні вдень", - заявила міністр.
Деталі
Бербок не назвала точну кількість дипломатів, яка повинна покинути країну. Однак, за даними місцевих ЗМІ, мова про 40 співробітників дипустанов.
Повідомляється, що у цих осіб є 5 днів, щоб покинути країну.
Раніше
У неділю президент України Зеленський запросив колишню канцлерку Німеччини Меркель і президента Франції Ніколя Саркозі в Бучі. Президент закликав на власні очі побачити, до чого за 14 років привела їхня політика поступок Росії.
Згодом прес-секретар ексканцлера за запитом агентства DPA повідомила, що Меркель вважає правильним своє рішення не приймати Україну в НАТО в 2008 році.
Доповнення
2 квітня радник керівника офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси в 20 км від Києва виявили тіла загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.