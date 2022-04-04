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Германия высылает 40 российских дипломатов после увиденного в Буче

Киев • УНН

 • 136704 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. После увиденного в Буче и других украинских городах, освобожденных от рашистских захватчиков, Федеральное министерство иностранных дел Германии приняло решение объявить персонами нон-грата множество "дипломатов" из рф, пишет УНН.

Германия высылает 40 российских дипломатов после увиденного в Буче

Цитата

"Фотографии из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и тех, кто следует за его пропагандой, о стремлении к уничтожению, которое не знает границ. Мы должны опасаться подобных картин из многих других мест, оккупированных российскими войсками в Украине", - заявила федеральный министр Анналена Бербок.

По ее словам, Германия должна противостоять этой бесчеловечности "силой нашей свободы и нашей человечности".

"Однако также должно быть ясно, что мы должны отстаивать свою свободу и быть готовыми защищать ее. Поэтому сегодня федеральное правительство решило объявить значительное число сотрудников российского посольства нежелательными лицами, которые каждый день работали против нашей свободы и против сплоченности нашего общества здесь, в Германии. Ваша работа представляет угрозу для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого терпеть не будем. Мы сообщили об этом российскому послу сегодня днем", - заявила министр.

Детали

Бербок не назвала точное количество дипломатов, которое должно покинуть страну. Однако, по данным местных СМИ, речь о 40 сотрудниках дипучреждений.

Сообщается, что у этих лиц есть 5 дней, чтоб покинуть страну.

Ранее

В воскресенье президент Украины Зеленский пригласил бывшую канцлерку Германии Меркель и президента Франции Николя Саркози в Буче. Президент призвал воочию увидеть, к чему за 14 лет привела их политика уступок России.

Впоследствии пресс-секретарь экс-канцлера по запросу агентства DPA сообщила, что Меркель считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.

Дополнение

2 апреля советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также около трассы в 20 км от Киева обнаружили тела погибших мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.

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