Зеленский пригласил Меркель и Саркози посетить Бучу

Цитата

"Сегодня 14-я годовщина саммита в Бухаресте. Тогда был шанс забрать Украину из серой зоны на востоке Европы, серой зоны между НАТО и россией, серой зоны, о которой в Москве думают, что им здесь все позволено. Даже самые страшные военные преступления", - сказал Зеленский.

Детали

С его слов, по оптимистичным, дипломатическими формулировками о том, что якобы Украина может стать членом НАТО, тогда, в 2008 году был спрятан отказ принимать Украину в Альянс, был спрятан бессмысленный страх некоторых политиков перед россией, считает Президент.

По его мнению, политики думали, что отказав Украине, смогут успокоить россию, смогут убедить ее уважать Украину и нормально жить рядом с нами.

"За 14 лет после того ошибочного расчета, Украина пережила революцию и 8 лет войны на Донбассе, а теперь боремся за жизнь в самой страшной войне в Европе за все время после Второй Мировой войны. Я приглашаю госпожу Меркель и госопдина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок россии", - подчеркнул Президент.

Контекст

Тела гражданских лиц были разбросаны по улицам Бучи после вывода российских войск из этого района.

Зверства русских вызвали международное возмущение. Западные лидеры призывают к расследованию военных преступлений и новых санкций против россии.