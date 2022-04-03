Зеленський запросив Меркель і Саркозі відвідати Бучу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у неділю розкритикував західних політиків через відмову Україні у членстві в НАТО на саміті у Бухаресті 2008 року, пише УНН.
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"Сьогодні 14-а річниця саміту у Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну з сірої зони на сході Європи, сірої зони між НАТО та росією, сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини", - сказав Зеленський.
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З його слів, за оптимістичними, дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році була захована відмова приймати Україну в Альянс, був захований безглуздий страх деяких політиків перед росією, вважає Президент.
На його думку, політики думали, що відмовивши Україні, зможуть заспокоїти росію, зможуть переконати її поважати Україну і нормально жити поруч із нами.
"За 14 років після того помилкового розрахунку, Україна пережила революцію і 8 років війни на Донбасі, а тепер боремось за життя у найстрашнішій війні у Європі за увесь час після Другої Світової війни. Я запрошую пані Меркель, пана Саркозі відвідати Бучу і побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок росії", - наголосив Президент.
Контекст
Тіла цивільних осіб були розкидані вулицями Бучі після виведення російських військ із цього району.
Звірства росіян викликали міжнародне обурення. Західні лідери закликають до розслідування військових злочинів та нових санкцій проти росії.