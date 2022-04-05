Испания высылает примерно 25 российских дипломатов

Детали

"Мы решили выдворить российских дипломатов и сотрудников российского посольства в Испании, которые угрожают интересам и безопасности нашей страны", - сказал Альбарес.

Министр добавил, что выдворение стало ответом на "ужасные действия, совершенные (армией рф - ред.) в Украине, особенно в Буче".

Анонимный источник сообщил журналистам, что российского посла среди дипломатов, которых планируют выдворить, нет.

Добавим

После увиденного в Буче и в других украинских городах, освобожденных от рашистских захватчиков, Германия приняла решение выдворить дипломатов из рф.

Вслед за ней соответствующее решение приняли Франция и еще три страны ЕС.