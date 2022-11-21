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Іспанія відправить до України поліцейських для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів рф

Іспанія відправить до України поліцейських для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів рф

Київ • УНН

 • 454249 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Іспанія відправить до України своїх поліцейських протягом найближчих тижнів для допомоги в розслідуванні ймовірних воєнних злочинів рф. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на Парламентській асамблеї НАТО в Мадриді, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Делегація іспанських поліцейських вже прибула до Києва для зустрічі з представниками української прокуратури. Під час першої зустрічі країни визначили умови співпраці та уточнили райони дислокації", - повідомили в МВС Іспанії.

Деталі

Зазначається, що іспанські правоохоронці спільно з українськими слідчими та прокурорами працюватимуть над збором доказів, які можуть бути включені у справи про ймовірні порушення міжнародного права після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому.

Санчес також повідомив, що наприкінці листопада запрацює новий навчальний центр для українських військових у іспанському місті Толедо.

Нагадаємо

Іспанія відправить в Україну ще дві системи HAWK американського виробництва на додаток до чотирьох, поставлених раніше.

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