Іспанія відправить до України поліцейських для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів рф

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"Делегація іспанських поліцейських вже прибула до Києва для зустрічі з представниками української прокуратури. Під час першої зустрічі країни визначили умови співпраці та уточнили райони дислокації", - повідомили в МВС Іспанії.

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Зазначається, що іспанські правоохоронці спільно з українськими слідчими та прокурорами працюватимуть над збором доказів, які можуть бути включені у справи про ймовірні порушення міжнародного права після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому.

Санчес також повідомив, що наприкінці листопада запрацює новий навчальний центр для українських військових у іспанському місті Толедо.

Нагадаємо

Іспанія відправить в Україну ще дві системи HAWK американського виробництва на додаток до чотирьох, поставлених раніше.