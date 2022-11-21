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Испания отправит в Украину полицейских для помощи в расследовании военных преступлений рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Испания отправит в Украину своих полицейских в течение в ближайшие недели для помощи в расследовании вероятных военных преступлений рф. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на Парламентской ассамблее НАТО в Мадриде, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Делегация испанских полицейских уже прибыла в Киев для встречи с представителями украинской прокуратуры. Во время первой встречи страны определили условия сотрудничества и уточнили районы дислокации", - сообщили в МВД Испании.

Детали

Отмечается, что испанские правоохранители совместно с украинскими следователями и прокурорами будут работать над сбором доказательств, которые могут быть включены в дела о возможных нарушениях международного права после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале.

Санчес также сообщил, что в конце ноября заработает новый учебный центр для украинских военных в испанском Толедо.

Напомним

Испания отправит в Украину еще две системы HAWK американского производства в дополнение к четырем, поставленным ранее.

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