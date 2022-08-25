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Іспанія прихистила понад 130 тис. біженців з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Іспанії проживає понад 130 тисяч українців, які тікали з країни у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф. Про це повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у своєму відеозверненні до учасників другого саміту Кримської платформи, що відбувся днями, повідомляє УНН.

Іспанія прихистила понад 130 тис. біженців з України

Цитата

«Політична та гуманітарні підтримка України залишалася непорушною. Ми надали кілька тонн гуманітарної допомоги, прихистили понад 130 тис. біженців, також влада готова долучитися до відновлення України», - заявив він.

Деталі

Окрім цього, за його словами, Іспанія невдовзі передасть 250 млн євро фінансової допомоги Україні.

До того ж Санчес наголосив на необхідності захисту території України на тлі широкомасштабної війни рф.

«Іспанія підкреслює засудження цієї невиправданої агресії росії проти України, тимчасової окупації Криму, де відбувається грубе порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. Ми закликаємо росію піти з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів», - резюмував прем’єр-міністр країни.

Доповнення 

З початку широкомасштабної війни рф проти України мільйони людей вимушені тікати за кордон. За оцінками ООН у справах біженців, за останні півроку Україну залишили понад 11 мільйонів людей.

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