Іспанія прихистила понад 130 тис. біженців з України

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«Політична та гуманітарні підтримка України залишалася непорушною. Ми надали кілька тонн гуманітарної допомоги, прихистили понад 130 тис. біженців, також влада готова долучитися до відновлення України», - заявив він.



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Окрім цього, за його словами, Іспанія невдовзі передасть 250 млн євро фінансової допомоги Україні.

До того ж Санчес наголосив на необхідності захисту території України на тлі широкомасштабної війни рф.

«Іспанія підкреслює засудження цієї невиправданої агресії росії проти України, тимчасової окупації Криму, де відбувається грубе порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. Ми закликаємо росію піти з усієї території України в межах міжнародно визнаних кордонів», - резюмував прем’єр-міністр країни.

Доповнення

З початку широкомасштабної війни рф проти України мільйони людей вимушені тікати за кордон. За оцінками ООН у справах біженців, за останні півроку Україну залишили понад 11 мільйонів людей.