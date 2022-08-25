Испания приютила более 130 тыс. беженцев из Украины

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«Политическая и гуманитарная поддержка Украины оставалась нерушимой. Мы предоставили несколько тонн гуманитарной помощи, приютили более 130 тыс. беженцев, также власть готова присоединиться к восстановлению Украины», - заявил он.



Детали



Кроме этого, по его словам, Испания в скором времени передаст 250 млн евро финансовой помощи Украине.

К тому же Санчес отметил необходимость защиты территории Украины на фоне широкомасштабной войны рф.

«Испания подчеркивает осуждение этой неоправданной агрессии россии против Украины, временной оккупации Крыма, где происходит грубое нарушение международного гуманитарного права и прав человека. Мы призываем россию уйти со всей территории Украины в пределах международно признанных границ», - резюмировал премьер-министр страны.

Дополнение

С начала широкомасштабной войны рф против Украины миллионы людей вынуждены бежать за границу. По оценкам ООН по делам беженцев, за последние полгода Украину покинули более 11 миллионов человек.