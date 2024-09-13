Існують розбіжності: у кремлі відповіли на заяву Ердогана щодо повернення Криму Україні
Київ • УНН
Речник Кремля заявив, що росія та Туреччина залишаться друзями, попри розбіжності щодо Криму. пєсков впевнений, що з часом Анкара "зрозуміє" позицію москви.
Попри заяву президента Туреччина Реджепа Ердогана щодо необхідності повернення Криму Україні, москва та Анкара продовжуватимуть дружні стосунки. Про у коментарі російським ЗМІ заявив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН.
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Ця тема (приналежності Криму - ред.) належить до категорії розбіжностей, які існують між нами і нашими турецькими друзями
За його словами, росія не покине спроб донести свою позицію до Туреччини. Пєсков впевнений, що Туреччина та рф залишаються друзями і з часом "Анкара зрозуміє москву".
У кремлі також зазначили, що Туреччина є партнером рф і тому нібито потерпає від "тиску США".
Контекст
Під час Четвертого саміту лідерів Кримської платформи президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності України. Він наголосив, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права та висловив надію на справедливий мир.
Зеленський: "план Формули миру — це план повернення Криму"11.09.24, 13:29 • 21479 переглядiв