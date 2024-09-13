Существуют разногласия: в кремле ответили на заявление Эрдогана о возвращении Крыма Украине

Несмотря на заявление президента Турция Реджепа Эрдогана о необходимости возвращения Крыма Украине, москва и Анкара будут продолжать дружеские отношения. Об этом в комментарии российским СМИ заявил представитель кремля Дмитрий Песков, передает УНН.

Детали

Эта тема (принадлежности Крыма - ред.) относится к категории разногласий, которые существуют между нами и нашими турецкими друзьями - заявил спикер кремля.

По его словам, россия не оставит попыток донести свою позицию до Турции. Песков уверен, что Турция и РФ остаются друзьями и со временем «Анкара поймет Москву».

В кремле также отметили, что Турция является партнером РФ и поэтому якобы страдает от «давления США».

Контекст

Во время Четвертого саммита лидеров Крымской платформы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права и выразил надежду на справедливый мир.

Зеленський: "план Формули миру — це план повернення Криму"