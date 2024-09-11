Зеленский: «план Формулы мира - это план возвращения Крыма»

Президент Владимир Зеленский во время открытия мемориала, посвященного чествованию трагедии крымскотатарского народа отметил, что план формулы мира - это план возвращения Крыма и план восстановления прав крымскотатарского народа. Об этом пишет УНН со ссылкой заявление главы государства.

План Формулы мира - это план возвращения Крыма, это план восстановления прав крымскотатарского народа, прав украинцев и всех кто живет на этой земле - сказал Зеленский

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Вместе с ними память крымских татар почтили Президент Литвы Гитанас Науседа, Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, глава Сената парламента Чехии Милош Выстрчил, Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, члены правительства, послы, военные, представители крымскотатарского народа и общественности.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии мемориала, посвященном чествованию трагедии крымскотатарского народа, подчеркнув, что Крым - часть нашей души и указав, что мы не просто боремся за возвращение Крыма - мы боремся за восстановление справедливости.