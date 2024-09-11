Зеленский: «план Формулы мира - это план возвращения Крыма»

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

  •  108278 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  111698 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  111050 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  111520 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  101600 просмотра
публикации
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  52451 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  101600 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  108835 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  131531 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

10 сентября 2024, 10:44  •  132312 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

10 сентября 2024, 09:56  •  99812 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  105945 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  138203 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  123703 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  129177 просмотра
Актуальное
Зеленский: «план Формулы мира - это план возвращения Крыма»

Зеленский: «план Формулы мира - это план возвращения Крыма»

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 10:29  •  3740 просмотра

Read in English

Президент Зеленский открыл мемориал трагедии крымскотатарского народа. Он отметил, что план формулы мира предусматривает возвращение Крыма и восстановление прав крымских татар.

Президент Владимир Зеленский во время открытия мемориала, посвященного чествованию трагедии крымскотатарского народа отметил, что план формулы мира - это план возвращения Крыма и план восстановления прав крымскотатарского народа. Об этом пишет УНН со ссылкой заявление главы государства.

План Формулы мира - это план возвращения Крыма, это план восстановления прав крымскотатарского народа, прав украинцев и всех кто живет на этой земле

- сказал Зеленский 

Дополнение

Вместе с ними память крымских татар почтили Президент Литвы Гитанас Науседа, Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, глава Сената парламента Чехии Милош Выстрчил, Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, члены правительства, послы, военные, представители крымскотатарского народа и общественности.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии мемориала, посвященном чествованию трагедии крымскотатарского народа, подчеркнув, что Крым - часть нашей души и указав, что мы не просто боремся за возвращение Крыма - мы боремся за восстановление справедливости.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Обществополитика
Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
  •  52451 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
  •  60482 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Эксклюзив
Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию
  •  62165 просмотра

Прямой способ похоронить дело. Юрист о передаче уголовного производства против главного юриста НБУ из ГБР в полицию

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине
  •  108835 просмотра

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
  •  100397 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
  •  97029 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
  •  100925 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
10 сентября 2024, 10:12  •  89976 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных
10 сентября 2024, 08:56  •  76040 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных

Эксклюзив
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
10 сентября 2024, 08:23  •  72026 просмотра

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Популярные

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  101600 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  111520 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  111050 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  111698 просмотра
Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

Елена Зеленская: подземные школы - вынужденная мера безопасности в условиях войны

  •  108278 просмотра

Публикации

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  52451 просмотра
НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

НАБУ продолжает пользоваться услугами "своих" экспертов, которые насчитали спорные убытки по делу "Роттердам+"

  •  101600 просмотра
Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

  •  108835 просмотра
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  131531 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

10 сентября 2024, 10:44  •  132312 просмотра

Война

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

  •  1562 просмотра
россияне повторно обстреляли Константиновку: есть погибший и 5 раненых

россияне повторно обстреляли Константиновку: есть погибший и 5 раненых

  •  10898 просмотра
Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

  •  16374 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область: погиб 38-летний мужчина, еще одного пострадавшего с ожогами госпитализировали

Атака рф на Днепропетровскую область: погиб 38-летний мужчина, еще одного пострадавшего с ожогами госпитализировали

  •  15055 просмотра
Китай продолжит работать над "продвижением" своего видения завершения войны в Украине

Китай продолжит работать над "продвижением" своего видения завершения войны в Украине

  •  20055 просмотра

политика

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

  •  1562 просмотра
Зеленский: «план Формулы мира - это план возвращения Крыма»

Зеленский: «план Формулы мира - это план возвращения Крыма»

  •  3893 просмотра
Комитет ВР признал нецелесообразным изготовление школьных медалей за госсредства

Комитет ВР признал нецелесообразным изготовление школьных медалей за госсредства

  •  3850 просмотра
Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

  •  16374 просмотра
Китай продолжит работать над "продвижением" своего видения завершения войны в Украине

Китай продолжит работать над "продвижением" своего видения завершения войны в Украине

  •  20055 просмотра

Война

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

  •  1562 просмотра
россияне повторно обстреляли Константиновку: есть погибший и 5 раненых

россияне повторно обстреляли Константиновку: есть погибший и 5 раненых

  •  10898 просмотра
Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

  •  16374 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область: погиб 38-летний мужчина, еще одного пострадавшего с ожогами госпитализировали

Атака рф на Днепропетровскую область: погиб 38-летний мужчина, еще одного пострадавшего с ожогами госпитализировали

  •  15055 просмотра
Китай продолжит работать над "продвижением" своего видения завершения войны в Украине

Китай продолжит работать над "продвижением" своего видения завершения войны в Украине

  •  20055 просмотра

политика

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

В кремле пригрозили ответом на разрешение ударов по территории рф: в ЦПД при СНБО отреагировали

  •  1562 просмотра
Зеленский: «план Формулы мира - это план возвращения Крыма»

Зеленский: «план Формулы мира - это план возвращения Крыма»

  •  3893 просмотра
Комитет ВР признал нецелесообразным изготовление школьных медалей за госсредства

Комитет ВР признал нецелесообразным изготовление школьных медалей за госсредства

  •  3850 просмотра
Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

Латвия предоставит Украине новый пакет военной помощи с бронетранспортерами

  •  16374 просмотра
Китай продолжит работать над "продвижением" своего видения завершения войны в Украине

Китай продолжит работать над "продвижением" своего видения завершения войны в Украине

  •  20055 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  52652 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  68437 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  64951 просмотра

Экономика

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
Эксклюзив

  •  52585 просмотра
Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

Украина договорилась с МВФ о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 млрд долларов - Денис Шмыгаль

  •  38550 просмотра
МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

  •  45307 просмотра
Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

  •  37028 просмотра
Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

  •  38897 просмотра

Киев

В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

В Киевводоканале ответили, могут ли быть ограничения водоснабжения в Киеве из-за загрязнения Десны

  •  5055 просмотра
Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

Полноценное движение на "синей ветке" метро Киева возобновится 12 сентября - мэр

  •  9463 просмотра
Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

Киевводоканал: в районе водозабора вода хорошего качества, внедряют новую технологию

  •  16751 просмотра
Нападение на священника в Киеве: пострадал митрополит Крымский Климент

Нападение на священника в Киеве: пострадал митрополит Крымский Климент

  •  17847 просмотра
В центре Киева ограничат движение из-за саммита Крымской платформы

В центре Киева ограничат движение из-за саммита Крымской платформы

  •  25847 просмотра