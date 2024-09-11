Зеленський: "план Формули миру — це план повернення Криму"

Президент Володимир Зеленський під час відкриття меморіалу, присвяченому вшануванню трагедії кримськотатарського народу наголосив, що план формули миру — це план повернення Криму та план відновлення прав кримськотатарського народу. Про це пише УНН з посиланням заяву глави держави.

План Формули миру — це план повернення Криму, це план відновлення прав кримськотатарського народу, прав українців і всіх хто живе на цій землі