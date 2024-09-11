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Зеленський: "план Формули миру — це план повернення Криму"

Київ • УНН

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Президент Зеленський відкрив меморіал трагедії кримськотатарського народу. Він наголосив, що план формули миру передбачає повернення Криму та відновлення прав кримських татар.

Президент Володимир Зеленський під час відкриття меморіалу, присвяченому вшануванню трагедії кримськотатарського народу наголосив, що план формули миру — це план повернення Криму та план відновлення прав кримськотатарського народу. Про це пише УНН з посиланням заяву глави держави.

План Формули миру — це план повернення Криму, це план відновлення прав кримськотатарського народу, прав українців і всіх хто живе на цій землі

- сказав Зеленський 

Доповнення

Разом із ними пам’ять кримських татар ушанували Президент Литви Гітанас Наусєда, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, голова Сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл, Голова парламенту Молдови Ігор Гросу, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, урядовці, посли, військові, представники кримськотатарського народу та громадськості.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відкриття меморіалу, присвяченому вшануванню трагедії кримськотатарського народу, наголосивши, що Крим - частина нашої душі і вказавши, що ми не просто боремося за повернення Криму - ми боремося за відновлення справедливості.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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