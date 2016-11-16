"Ісламська держава" взяла відповідальність за вибух у Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух у столиці Афганістану Кабул, внаслідок якого загинуло щонайменше п’ятеро людей, ще щонайменше 15 поранені, передає УНН з посиланням на Reuters.
Вибух стався в районі неподалік комплексу будівель оборонного відомства Афганістану, повідомив представник міністерства внутрішніх справ країни.
За даними уряду, білий фургон, біля якого стався вибух, належав Національній дирекції з питань безпеки - розвідувальній агенції Афганістану.
Як повідомляв УНН, у Кабулі внаслідок атаки смертника загинули п’ятеро людей.