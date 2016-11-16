"Исламское государство" взяло ответственность за взрыв в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабул, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, еще не менее 15 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Взрыв произошел в районе неподалеку комплекса зданий оборонного ведомства Афганистана, сообщил представитель министерства внутренних дел страны.
По данным правительства, белый фургон, возле которого произошел взрыв, принадлежал Национальной дирекции по вопросам безопасности - разведывательной агентства Афганистана.
Как сообщал УНН, в Кабуле в результате атаки смертника погибли пять человек .