Протест на Банковій: "слуги народу" з іронією не дійшли до єдиної думки щодо ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На вимогу нардепа Євгенії Кравчук щодо встановлення осіб-ініціаторів вандалізму під Офісом Президента та притягнення їх до відповідальності, її колега Євген Шевченко знайшов іронічну відповідь. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Facebook Євгенії Кравчук.
Деталі
Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції “Слуга народу”, опублікувала в соцмережах повідомлення про те, що засуджує поведінку людей на мирному протесті під Офісом Президента. Нардеп вимагає певних дій з боку правоохоронних органів зі встановлення ініціаторів вандалізму та притягнення їх до відповідальності.
На її слова Євген Шевченко, нардеп фракції “Слуга народу”, написав іронічну відповідь, яка зібрала масу вподобань: “Звучить якось по-дитячому. Типу, вимагаємо винних хуліганів поставити в куток. А, ще просимо правоохоронців надати свою оцінку, тому що ми самі не можемо. Ми боїмося активістів. Раптом завтра так з Радою зроблять”.
Що було раніше
Внаслідок масової акції під Офісом Президента, що відбулась 20 березня, було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн. грн.