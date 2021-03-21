Протест на Банковой: "слуги народа" с иронией не пришли к единому мнению относительно ситуации

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 13258 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. По требованию нардепа Евгении Кравчук по установлению лиц-инициаторов вандализма под Офисом Президента и привлечения их к ответственности, ее коллега Евгений Шевченко нашел ироничный ответ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Евгении Кравчук.

Детали

Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции “Слуга народа”, опубликовала в соцсетях сообщения о том, что осуждает поведение людей на мирном протесте под Офисом Президента. Нардеп требует определенных действий со стороны правоохранительных органов по установлению инициаторов вандализма и привлечения их к ответственности.

На ее слова Евгений Шевченко, нардеп фракции “Слуга народа”, написал ироничный ответ, собравший массу лайков: “Звучит как-то по-детски. Типа, требуем виновных хулиганов поставить в угол. А еще просим правоохранителей дать свою оценку, потому что мы сами не можем. Мы боимся активистов. Вдруг завтра так с Радой сделают”.

Что было раньше

В результате массовой акции под Офисом Президента, состоявшейся 20 марта, было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн. грн.

Украинские Национальные Новости

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