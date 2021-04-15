Іранське державне телебачення більше ста разів припиняло трансляцію матчу через ноги асистентки рефері

Деталі

Мессі-Елліс Шан працювала на грі в шортах і гетрах до коліна. У момент появи її на екрані державний канал показував панорамний вид стадіону “Тоттенхема”.

Іранська правозахисна організація повідомила, що це було зроблено для того, щоб місцеві телеглядачі не бачили неприкриті частини ніг дівчини.

Цитата:

"Телевізійні цензори були вражені присутністю дівчата-рефері в шортах. Вони вирішили захистити глядачів від цього видовища, змусивши їх милуватися закутками Лондона, що зробило гру насмішкою", - прокоментувала ситуацію організація My Stealthy Freedom, яка виступає проти дискримінаційних гендерних законів в Ірані.

Передумови

В Ірані носіння хіджабу є обов'язковим для жінок, в той час як влада країни не дозволяє показувати на державному телебаченні жінок з непокритими волоссям або з голими колінами.

У 2019 році іранським жінкам вперше за десятиліття було надано доступ до футбольних стадіонів, та приймати участь у футболі, перебуваючи у прямих ефірах.

Контекст

За ініціативою ультраправої Швейцарської народної партії 7 березня, в Швейцарії був проведений референдум, на якому виборці висунули питання про заборону носити одяг, що закриває обличчя. В основному це одяг мусульманських жінок - нікаб і паранджа.



