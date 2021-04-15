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Иранское государственное телевидение более ста раз прекращало трансляцию матча из-за ног ассистентки рефери

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. На иранском государственном телевидении более ста раз прерывали трансляцию матча АПЛ "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" (1:3), чтобы не показывать девушку-арбитра Месси-Эллис Шан, которая работала на игре в шортах и гетрах. Об этом сообщает издание "Daily Mail" , передает УНН.

Детали

Месси-Эллис Шан работала на игре в шортах и гетрах до колена. В момент появления ее на экране государственный канал показывал панорамный вид стадиона "Тоттенхэма".

Иранская правозащитная организация сообщила, что это было сделано для того, чтобы местные телезрители не видели неприкрытые части ног девушки.

Цитата:

"Телевизионные цензоры были поражены присутствием девушки-рефери в шортах. Они решили защитить зрителей от этого зрелища, заставив их любоваться закоулками Лондона, что сделало игру насмешкой", - прокомментировала ситуацию организация My Stealthy Freedom, которая выступает против дискриминационных гендерных законов в Иране.

Предпосылки

В Иране ношение хиджаба является обязательным для женщин, в то время как власти страны не позволяют показывать на государственном телевидении женщин с непокрытыми волосами или с голыми коленями.

В 2019 году иранским женщинам впервые за десятилетия был предоставлен доступ к футбольным стадионам, и принимать участие в футболе, находясь в прямых эфирах.

Контекст

По инициативе ультраправой Швейцарской народной партии 7 марта, в Швейцарии был проведен референдум, на котором избиратели выдвинули вопрос о запрете носить одежду, закрывающую лицо. В основном это одежда мусульманских женщин - никаб и паранджа.

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