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В Швейцарии хотят запретить ношение паранджи

В Швейцарии хотят запретить ношение паранджи

Киев  •  УНН

 • 22381 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. По инициативе ультраправой Швейцарской народной партии 7 марта, в Швейцарии был проведен референдум о внесении определенных поправок в Конституцию. Так, рассматривались вопросы о запрете ношения одежды, закрывающей лицо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В воскресенье швейцарские избиратели на референдуме выдвинули вопрос о запрете носить одежду, закрывающую лицо. В основном это одежда мусульманских женщин - никаб и паранджа.

В общем такое предложение прямо не упоминает религию ислам. А местные политики и СМИ назвали его "запретом паранджи".

Цитата:

"У нас в Швейцарии традиция показывать свое лицо. Это признак наших основных свобод", - заявил перед голосованием Вальтер Вобманн, председатель комитета по референдуму и член парламента Швейцарской народной партии

Известно, что выше упомянутое предложение поддержало значительное количество граждан Швейцарии. Итак, существует предположение, что "запрет паранджи" будет законом.

Дополнение

В 2018 году жители швейцарского кантона Санкт-Галлен проголосовали на референдуме за запрет ношения в общественных местах одежды, закрывающей лицо. За "запрет паранджи" проголосовали почти 67 процентов участников референдума.

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