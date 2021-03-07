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У Швейцарії хочуть заборонити носіння паранджі

У Швейцарії хочуть заборонити носіння паранджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. За ініціативи ультраправої Швейцарської народної партії 7 березня, у Швейцарії було проведено референдум щодо внесення певних поправок до Конституції. Так, розглядались питання про заборону носіння одягу, що закриває обличчя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У неділю швейцарські виборці на референдумі висунули питання про заборону носити одяг, що закриває обличчя. В основному це вбрання мусульманських жінок - нікаб та паранджа.

Загалом така пропозиція прямо не згадує релігію іслам. А місцеві політики та ЗМІ назвали її "забороною паранджі".

Цитата:

"У нас у Швейцарії традиція показувати своє обличчя. Це ознака наших основних свобод", - заявив перед голосуванням Вальтер Вобманн, голова комітету з референдуму та член парламенту Швейцарської народної партії

Відомо, що вище згадану пропозицію підтримала значна кількість громадян Швейцарії. Отже, існує припущення, що "заборона паранджі" буде законом.

Доповнення

У 2018 році жителі швейцарського кантону Санкт-Галлен проголосували на референдумі за заборону носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя. За “заборону паранджі” проголосували майже 67 відсотків учасників референдуму.

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